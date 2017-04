Overwatch ya tiene 30 millones de jugadores

Hace no mucho Rocket League celebró con bombo y platillo la llegada de su usuario numero 30,000,000 y no es para menos, pues en tan solo dos años logró lo que muchos otros eSports han tardado el doble. Si crees que la hazaña es grande entonces prepárate porque Overwatch ya la superó.

A un mes de que el shooter de Blizzard cumpla su primer aniversario en las computadoras y consolas de todo el mundo, el popular videojuego que se ha posicionado por mérito propio como uno de los eSports emergentes más importantes ya alcanzó al juego de automóviles futboleros.

30 millones de héroes y contando

El dia de hoy, mediante un post en su cuenta oficial de Twitter, Overwatch anunció triunfante que su base instalada de jugadores superó los 30 millones. Esto no quiere decir que se hayan vendido 30 millones de copias del juego, sino que alrededor del mundo se han creado y se mantienen activos 30 millones de perfiles, lo que en teoría representa al mismo número de jugadores.



More than 30 million players have charged into Overwatch!

Thanks for grouping up with us, heroes. We couldn't ask for a better team. 💙 pic.twitter.com/j2lRsUtpnd

— Overwatch (@PlayOverwatch) April 28, 2017