Overwatch podría banearte del modo competitivo

¿Entras o no entras?

No existe nada más frustrante y desesperante para los jugadores competitivos de un eSport en equipo que las desconexiones, mucho más si estas desconexiones son intencionales. Overwatch es uno de los juegos que sufren de esto y desde hace mucho las quejas al respecto no dejan de aparecer en los foros de Blizzard quien ya ha tomado medidas al respecto que sin embargo no se han mostrado del todo efectivas.

La compañía penalizará a todos aquellos “leavers”, es decir, jugadores que después de entrar en una partida clasificatoria decidan salirse por cualquier motivo con penas que van de baneos temporales a la prohibición permanente en entrar a partidas competitivas.



Strike 3, ¡fuera!

Jeff Kaplan, el director del juego y quien da la cara frecuentemente en los foros ante las quejas de los usuarios, comentó:

“Nuestra filosofía es la de no tener jugadores que salen de las partidas en especial en las partidas competitivas. Estamos incrementando las penalizaciones por abandono y continuaremos haciéndolo. Estamos en proceso de implementar una nueva política que tendrá en cuenta cuantas temporadas has sido baneado y, en un momento determinado, prohibirá jugar partidas competitivas de nuevo“.