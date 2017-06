Overwatch mejoró las loot boxes y las jugadas destacadas

Después de una semana en la que la actriz Charlet Chung, quien da voz a D.Va, publicara desde su cuenta personal de Twitter una serie de fotos desde las oficinas de Blizzard con diferentes miembros del staff entre quienes destaca el mismísimo director del juego, Jeff Kaplan, por fin sabemos cuál era la gran revelación que nos esperaba este viernes.

Mediante uno de los ya clásicos developers updates, Kaplan —ataviado con un jersey temático de D.Va, quizás haciendo referencia a los tuits de Chung— se dirigió con entusiasmo a los usuarios de Overwatch para dar dos importantes noticias.

No mas repetidos

Si juegas Overwatch sabrás que existen pocas cosas tan frustrantes como tardar en subir de nivel y abrir tu loot box solo para encontrarte con grafitis e ítems repetidos. Con emoción, Kaplan anunció que una de las principales quejas de los jugadores coleccionistas había sido por fin resuelta y que de ahora en adelante la frecuencia con la que items repetidos aparezcan será mucho menor.

También indicó que esto no afectaría la cantidad de créditos que pueden conseguirse en el juego, pues anteriormente cada ítem repetido te dotaba de una cantidad de monedas del juego correspondiente a su tipo y rareza, pero ahora esos créditos serán compensados al aparecer en mayor cantidad.

Kaplan dejó claro que si bien esto debería generar un cambio positivo en la experiencia de juego de los usuarios, tienen que recordar que Overwatch no tiene contenido infinito, y que llegado el tiempo la aparición de ítems repetidos será inevitable por pura lógica.



publicidad

Ya puedes seleccionar tus jugadas favoritas

"Desde el día de lanzamiento, estuvieron pidiendo por una forma de guardar las jugadas destacadas” dice Kaplan en el video al comenzar a explicar los cambios que están introduciendo a Overwatch en esta materia.

El juego continuará sugiriendo y recolectando automáticamente tus jugadas sobresalientes por sí mismo, pero ahora permanecerán en el sistema hasta por 24 horas, tiempo suficiente para que, si quieres compartir alguna puedas hacerlo.

Si no estás de acuerdo con los criterios algorítmicos de la inteligencia artificial que decide las jugadas destacadas, se agregó al juego una nueva sección de “recién agregado” dónde tú mismo podrás agregar una jugada que te haya parecido especial. La sección de recién agregado tendrá espacio hasta para 32 “highlights” o momentos destacados, mismos que serán los 12 segundos previos.



Los jugadores de Overwatch en PC, además tendrán la opción de exportar esos momentos épicos en la mejor resolución posible, 4K 60fps, sin importar si tu equipo está configurado en esas especificaciones o no, es decir que no importa si juegas en una tostadora, esta nueva opción igual te permitirá exportar y compartir videos de la mejor calidad para presumir en Facebook todas esas jugadas maestras o los momentos más bochornosos, ahora tu lo elijes.



publicidad