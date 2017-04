Nuevos campeones llegan a League of Legends

El corazón y alma del éxito de League of Legends son su sistema de juego y los personajes jugables o campeones, aunque el popular videojuego MOBA ya cuenta con una galería extensa de dónde elegir, los fanáticos y jugadores profesionales siempre agradecen la inclusión de nuevos personajes.

Después de que se filtraran a Reddit rumores de la integración de un nuevo personaje y de que el dia de ayer Riot Games mostró una imagen que sugería la llegada de un nuevo héroe a League of Legends, hoy mediante su cuenta de Twitter, la compañía develó no a uno sino a dos campeones:



She fights for the cause. He fights for her. pic.twitter.com/7i20xzovIr

— League of Legends (@LeagueOfLegends) April 3, 2017