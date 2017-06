No habrá final presencial en el torneo de clausura de League of Legends

Solo podremos ver esta final via stream.

Los eSports son aquellos eventos competitivos donde dos equipos o jugadores individuales se enfrentan cara a cara ante la mirada de miles de espectadores, si bien estas miradas son en mayoría virtuales —es decir que observan desde una ubicación remota gracias a la magia de internet—, no cabe duda que los eventos presenciales han jugado un papel muy importante en la consolidación y crecimiento de los deportes electrónicos como espectáculo e industria.

La región de Latinoamérica se encuentra en un periodo clave en su crecimiento como potencia en eSports, pues aunque aún no puede compararse con Estados Unidos o Europa, la cantidad de personas afines, compañías interesadas y oportunidades en el creciente mercado son cada vez más y más.



No habra “gran final”

Prácticamente desde que existe la Liga Latinoamérica Norte de League of Legends, las grandes finales de esta se han celebrado en México, un país que por su ubicación geográfica e infraestructura hace mucho más sencillo la realización de este tipo de eventos. Con sedes en la Ciudad de México y otros estados como Monterrey, estos eventos siempre se caracterizaron por juntar a un gran número de la comunidad del juego, quienes aprendieron a apreciar el evento como un festival dedicado al juego que tanto les gusta.

De miras a la gran final del torneo de clausura de este torneo, Riot dió a conocer que este año no habría evento presencial, así es, no habrá show, no habrá concurso de cosplay, ni cañones con confeti para celebrar al ganador. En su sitio web se citan las siguientes razones:

“...de cara a la Final de LLN Clausura 2017 hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en la generación de una experiencia online 100% incluyente que te permita a ti y a toda la comunidad de LAN disfrutar tanto de las partidas, como de todo el contenido previo y posterior al gran evento, sin importar en cuál de todos los países de nuestra región te encuentres. Por ello, para el Torneo de Clausura 2017, no contaremos con un evento masivo presencial para la final.”

Un paso atrás para la escena latinoamericana

Si bien es comprensible que los gastos de operación de un evento tan grande como han sido otras finales llega a ser excesivo, evitar la celebración de un evento presencial le resta impacto y queda en desventaja ante otras regiones. Los eSports tienen una naturaleza virtual y su público está acostumbrado a ver a sus jugadores detrás de una pantalla, pero quitarle a los fans la oportunidad de ser parte de las finales de forma directa, se siente como un paso en la dirección contraria.



Riot también dejó claro que esta modalidad podría repetirse o no en los próximos torneos y que nada estaba escrito en piedra.