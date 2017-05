No ha salido el juego y ya anunciaron a los primeros personajes DLC de Injustice 2

Nadie le gana a Sub Zero.

Un videojuego AAA suele tardar un promedio de 3 a 5 años en desarrollo, pasado ese tiempo el juego en cuestión tiene un lapso de vida muy breve y rápidamente se vuelve noticia vieja. Los eSports y el DLC son factores de suma importancia para que un título se mantenga no sólo vigente sino en la boca de medios y público en general.

Injustice 2 aún no sale al público —aunque ya no falta mucho tiempo— pero NetherRealm Studios ha hecho públicos los primeros 3 personajes que estarán disponibles en el “Fighter Pack 1” tiempo después de su lanzamiento.



Nadie le gana a Sub Zero

No se ha mostrado más que un pequeño avance de cómo lucirán y no sabemos si el DLC incluirá una extensión de la historia incluyendo a estos tres personajes, pero si sigue el modelo presentado en el primer juego de Injustice, esto parece poco probable.

Mientras que StarFire, miembro de los Teen Titans y Red Hood anti héroe encapuchado perteneciente a la “batifamilia” son favoritos de los fans de DC, el tercer personaje no pertenece en absoluto a este universo. Un personaje de Mortal Kombat —juego desarrollado también por NetherRealm— llega por segunda ocasión a Injustice, en esta ocasión se trata de Sub Zero, nemesis de Scorpion, quien apareció también como personaje DLC en Injustice: Gods among Us.