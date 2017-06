Nintendo lanza una cuenta de Twitter dedicada a sus eSports

La mayoría de los eSports con una buena base de jugadores y público entusiasta reciben apoyo directo de los desarrolladores de dichos juegos, Riot Games por ejemplo se encarga de gestionar directamente todo lo relacionado con las competencias de League of Legends, Blizzard hace lo mismo con sus juegos como Overwatch, HearthStone y Starcraft, mientras que otras compañías como Capcom, NetherRealm y Bethesda apoyan activamente a sus comunidades y organizan torneos o dan seguimiento a las ligas independientes ya existentes.

Nintendo es una de las empresas más importantes de la industria y varios de sus juegos se encuentran ya en la escena competitiva como Super Smash Bros que constantemente aparece dentro de las carteleras de eventos importantes como EVO. Sin embargo una de las cosas que los jugadores más reciente es el nulo apoyo de la conservadora compañía japonesa a sus comunidades… Hasta ahora.



Nintendo Versus

El dia de hoy y sin anuncio previo, Nintendo estrenó una cuenta de Twitter oficial llamada @NintendoVS en la que estará publicando todo el material relacionado con sus eventos competitivos comenzando con los 3 torneos invitacionales que tendrá en el marco del E3: Splatoon 2, ARMS y Pokken Tournament DX.



Welcome to @NintendoVS! Follow us for updates regarding Nintendo competitive events, starting with our #E32017 tournaments, June 13-14.

— Nintendo Versus (@NintendoVS) June 9, 2017