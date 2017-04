Microsoft revela los detalles técnicos de Project Scorpio

Project Scorpio ha sido un producto lleno de especulación y misterio desde su anuncio en el E3 del año 2016, cuando con bombo y platillo, Microsoft la declaraba como la consola más poderosa de la historia. Se habló mucho al respecto pero es hasta el dia de hoy que conocemos los detalles completos y el poder de esta nueva integrante de la familia Xbox.



Según declaraciones de Phil Spencer jefe de la división Xbox de Microsoft, Project Scorpio no es una sucesora del XBox One sino un miembro más del ecosistema Xbox que actualmente comprende al Xbox One, Xbox One S y Microsoft Windows.

Mitad PC mitad consola

El nuevo hardware contará con un CPU de ocho núcleos a 2.3 GHz, una GPU de 40 unidades a 1172 MHz, memoria de 12GB GDDR5, 326 GB/s de ancho de banda de la memoria, un disco duro de 1 TB y una unidad óptica Blu-Ray 4K UHD.

Si no entiendes mucho de esto aquí hay una tabla de comparación con el PlayStation 4 Pro y un Xbox One.