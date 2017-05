Mario Kart 8 Deluxe vendió más de 1 millón de copias en su primera semana

Uno de los juegos más exitosos de la fallida consola de Nintendo, el Wii U fue Mario Kart 8, que introdujo nuevas mecánicas como la antigravedad y por primera vez en la historia de la franquicia, contenido adicional DLC de paga.

Desde el anuncio del Switch pudimos ver imagenes de una versión aumentada de este juego para el hardware híbrido que la compañía lanzó hace un mes. ¿Quien iba a pensar que el relanzamiento de un juego de hace tan solo 2 años podría tener éxito? Continuando con la buena racha de ventas para la nueva consola, el juego Mario Kart 8 Deluxe ha vendido a nivel global más de 1 millón de copias en su semana de estreno.



Más fuerte, más rápido y más costoso.

Aunque no ha sido anunciado oficialmente por Nintendo, el analista ZhugeEX, conocido por proporcionar datos de ventas casi idénticas a las cifras oficiales dijo que el juego logró incorporarse a la lista de juegos que superaron el millón de unidades vendidas en abril a pesar de haber sido lanzado el día 28 de ese mes.



Persona 5 (inc Japan/Asia sales) and Mario Kart 8 join the million sellers list for April 2017. https://t.co/gyyKfRTBSB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 2, 2017