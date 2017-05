Magikarp Jump, el nuevo juego de Pokémon que llegó a dispositivos móviles

Es muy difícil que The Pokémon Company —o cualquier otra compañía— repita el éxito que obtuvo con Pokémon GO! Pero eso no significa que dejarán de desarrollar juegos para esta redituable plataforma. El más reciente esfuerzo de la compañía llegó de la mano de uno de los pokémon más populares por su característica debilidad, Magikarp.

En el universo de Pokémon, este pez distingue por encontrarse en todos lados, tarda mucho en subir de nivel y no tiene ataques más que el de saltar y salpicar sin ningún efecto verdadero. Bajo esta premisa es que nace Magikarp Jump un juego Free-to-Play que está disponible desde hoy para dispositivos iOS y Android.



publicidad

Lindo pescadito ¿no quieres salir?

Contrario a Pokémon Go, en este juego no hay que explorar el entorno haciendo uso de la realidad aumentada mientras buscamos a diferentes pokémon, sino que solo podremos pescar y capturar Magikarp, entrenarlas para que suban de nivel, alimentarlas, decorar su estanque y enfrentarlas en combate exclusivamente contra otros Magikarps.



Como buen Free-to-Play, Magikarp Jump tiene compras in-app con dinero real, pero con un límite en la cantidad que se puede gastar: $100 a partir de los que ya no se podrán realizar más compras.