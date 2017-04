Lyon vs Havoks: ¿un nuevo clásico latinoamericano?

Lyon vs Havoks en Conferencia de Prensa Lyon vs Havoks en Conferencia de Prensa

Este jueves por la mañana los medios de comunicación se reunieron con jugadores y entrenadores de Lyon Gaming y Just Toys Havocs, los dos equipos finalistas que se disputarán la copa latinoamericana de League of Legends.

Ambos equipos se han enfrentado el uno al otro en dos ocasiones previas; Copa Latinoamérica Norte Apertura 2016 y Copa Latinoamérica Norte Clausura 2016. Lyon Gaming, no solo venció en dos ocasiones a JTH, este año va por su octava copa latinoamericana, siendo el único equipo favorito para ganar esta copa.

Nos encontramos nuevamente

Havok's ha tenido una temporada excepcional que retomó desde que al inicio sufrió una derrota a manos precisamente de Lyon, pero desde entonces se ha mantenido invicto. El entrenador de Lyon Gaming, Yeti se mostró confiado aunque con modestia y se expresó de la siguiente manera:

“En una entrevista después de un juego comenté que Havoks era el equipo que más había mejorado y que era mi candidato para llegar a la final contra nosotros, en caso de que ganáramos también nuestras semis.”

Por su parte, Enatsu, coach de Just Toys Havoks, dijo:

“Lyon siempre ha sido un gran oponente y ya sabemos que es actualmente el más fuerte en la región. Todo esto nos ha permitido identificar varios factores que quizá descuidamos en el pasado y creo que teniendo a jugadores nuevos, con una mentalidad completamente positiva, sin preocupaciones, que no les importa saber contra quién van y simplemente quieren dar lo mejor y ganar.



publicidad

Esto fue apoyado por Warangelus, nuevo tirador de Havoks que de forma energética respondió a la pregunta de un reportero de otro medio sobre si sentían presión al entrar a un equipo que ya había perdido dos veces contra Lyon en el mismo torneo:

“No me interesa, no siento ninguna especie de presión ni me afecta de ninguna forma, por que ¿sabes? Ahora somos un equipo nuevo, no importa lo que haya hecho la alineación pasada, esta vez será diferente porque Lyon enfrenta a un Havoks diferente.”

Jugamos como nunca, perdemos como siempre

La gran final de la copa latinoamérica norte de League of Legends tendrá lugar el próximo 15 de abril en Monterrey, Nuevo León y el equipo que resulte ganador ganará un lugar en el Mid Season Invitational de Sao Paulo y Rio de Janeiro. Este encuentro promete estar lleno de emociones o por lo menos eso espera el público, que la final pasada se quejó de un pobre desempeño y una victoria demasiado fácil para Lyon.

Respecto al porqué a pesar de que Lyon es un equipo fuerte y domina tan fácilmente la escena competitiva latinoamérica, sin embargo la región sigue sin tener presencia en el campeonato mundial, Skyshock, caster de LLN y mediador de la conferencia comparó al campeón de la liga con la selección mexicana de futbol.

“La región estuvo a un paso del mundial con Lyon Gaming, realmente no existe una limitante en la habilidad de los jugadores, ni una limitante física o psicológica que no nos permita entrar al mundial, es un caso similar al famoso quinto partido del mundial de fútbol, simplemente, algo sucede y nos quedamos fuera."



publicidad

Lo que es cierto es que mientras Lyon siga ganando, la presión de los seguidores por una representación total en el “Worlds” no hace más que crecer. ¿Tendrá Havoks lo necesario para cortar la melena al león? O ¿será Lyon quien encuentre en Havoks un nuevo juguete? Lo descubriremos el próximo fin de semana.