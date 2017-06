Los nuevos gimnasios Pokémon cambiaron el juego radicalmente

La semana pasada Pokemon GO! Remodeló sus gimnasios integrando nuevas dinámicas que amplían y mejoran la experiencia cooperativa del juego. Aunque el juego no ha recuperado la cantidad masiva de jugadores y atención de la que gozó en sus primeros meses hace un año, estas mejoras al sistema de pokeparadas y gimnasios ha logrado atraer a viejo jugadores que habían abandonado la aplicación.

Una de las mejoras que se implementaron, la del límite de 6 pokémon únicos por gimnasio ha dado fruto a una dinámica única de parte de la comunidad de jugadores: gimnasios temáticos. A diferencia de los juegos mainstream de la franquicia, donde los gimnasios y las medallas tienen un tema, en Pokémon GO! esto no existe dentro del código, pero los usuarios se han encargado de crearlos por su cuenta y en cooperación con otros.



Un gimnasio lleno de bebés

Se han encontrado a lo largo de diferentes partes del mundo, gimnasios que siguen patrones bastante curiosos, desde lo más sencillo y obvio como los gimnasios en los que todos los pokémon guardianes son de un mismo tipo, hasta gimnasios exclusivos de pokémon bebé, pokémon iniciales o toda la linea evolutiva de Eevee.



@NianticLabs The new gym rework is the greatest "Eevee-lution" to the game yet!!! Keep up the great work!!! pic.twitter.com/Fwn8ZeIn36

— Joseph Allen II (@JACKxSTALLION) June 24, 2017