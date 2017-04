Los eventos masivos están por llegar a Pokémon GO!

¿Recuerdas aquel impresionante tráiler de presentación de Pokémon GO! que nos vendió inmediatamente el concepto aun sin conocer exactamente cómo se funcionaba? En ese primer vistazo Niantic nos prometió muchas cosas; indicaciones precisas de la distancia y ubicación de los pokémon, batallas contra otros entrenadores y eventos masivos en lugares públicos. Si ya se te olvidó, mirálo otra vez:



Todos a Central Park

En sus primeros días el fenómeno de Pokémon GO! fue tan grande que movilizó a miles de personas en Estados Unidos, quizás recuerdes las estampidas humanas que se dieron en Central Park por un pokémon en aquel entonces considerado raro. Pues prepárate, porque aunque Pokémon GO! ya no goza de la popularidad que tuvo el año pasado, data miners han encontrado en el código de la aplicación los archivos listos para que el juego lance sus primeros “social raids”

Un social raid es exactamente lo que vimos al final de aquel trailer, un evento en el que se libera a un pokémon muy poderoso, se da cierta cantidad de tiempo y varios entrenadores deben reunirse en uno o varios puntos geográficos específicos para unir fuerzas.

Mantén tu gimnasio

Adicional a esto, estos exploradores del código encontraron información interna que sugiere que la dinámica de los gimnasios va a cambiar y que próximamente tendrás que visitar constantemente a los pokémon que dejes en resguardo de un gimnasio para alimentarlo y que este permanezca en su sitio.



Pokémon GO! quizás ya no es el monstruo que fue en su inicio pero Niantic está trabajando duro para mantener al juego fresco y relevante. ¿Tu ya los atrapaste a todos?