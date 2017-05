Los batallones de mujeres llegan a Battlefield 1

Una controversia habitual cuando se trata de juegos de guerra basados en eventos históricos reales es la de si es correcto introducir personajes jugables femeninos o no. Ya sea por la correcta reproducción de los hechos o por la equidad de género y la representación correcta del sector femenino que gusta de estos juegos, la discusión parece no avanzar a ningún lado.

EA encontró una forma de dar gusto a ambos lados y anunció recientemente una nuevo contenido para el juego Battlefield 1 —que se lleva a cabo durante la primera guerra mundial— en el que los personajes femeninos tienen un papel protagónico.

En el nombre del Zar

El nuevo contenido descargable para Battlefield 1 lleva por nombre “In Name of the Tsar” y dará lugar a los batallones de guerra rusos, incluyendo el primer batallón femenino, formados por mujeres que voluntariamente se enlistaron en el ejército Ruso al inicio de la primavera de 1917. El nuevo DLC incluirá nuevos mapas, armas y vehículos, siguiendo el esquema del DLC anterior, es posible que también incluya un nuevo modo de juego.

Con esto, EA no sólo nos da una lección de historia interesantísima sino que agrega variedad y retira excusas de los detractores de la presencia femenina en los juegos de guerra. ¡Muy bien Electronic Arts!