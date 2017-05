Las semifinales del Mid Season Invitational de League of Legends se disputa entre Asia y Europa

Durante 5 días fuimos testigos de 30 enfrentamientos entre los mejores equipos de League of Legends a nivel mundial la fase de Grupos del torneo Mid Season Invitational, al final solo 4 equipos pasaron a la siguiente ronda, las semifinales se llevarán a cabo el próximo fin de semana los días viernes 19 de mayo y sábado 20 de mayo.

Los 4 equipos semifinalistas son:

● SK Telecom T1(Corea del Sur )

● Team WE (China)

● Flash Wolves (Taiwán)

● G2 eSports (Europa)

El campeón se tambalea

SK Telecom 1 es el gran favorito de este —y practicamente cualquier— torneo de League of Legends, pues es el equipo 3 veces campeón del mundo, sin embargo durante la fase de grupos del Mid Season Invitational fue derrotado en dos ocasiones por Flash Wolves y Team WE, ambos equipos calificados para las semifinales. Con todo, mantuvo su posición de líder a lo largo de los últimos 3 dias de partidas durante la fase de grupos pero el mensaje es claro, SKT no es invencible.

Las semifinales del Mid Season Invitational, enfrentarán a SKT contra Flash Wolves, mientras que G2 eSports tendrá que verse las caras con Team WE. Los dos equipos que obtengan la victoria pasarán a la final de MSI que se llevará a cabo el 21 de mayo. Podrás disfrutar de las transmisiones en vivo narradas en español por comentaristas de nuestra región en los canales oficiales de Youtube y Twitch de Riot LAN.