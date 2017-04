La posición de Support en League of Legends dejará de llevar ese nombre

Cuando hablamos de las posiciones de League of Legends no existe una más subestimada que la de Support y Riot cree que quizás esto tenga que ver con el nombre en sí mismo. Support o “apoyo” no es ciertamente una palabra que indique liderazgo y fuerza pero la verdad sea dicha es una de las posiciones más complejas e importantes pues carga con todo el peso del equipo y requiere de un gran nivel de habilidad y conocimiento.

Contrario a otras posiciones como Mid Lanner o Carrier, el Support debe tener un dominio extenso del mapa, saber predecir movimientos del jungler enemigo, y mantenerse atento de todo su equipo entre otras cosas, así que incluso con el estigma que supone esta posición muchos jugadores eligen este puesto por el reto que representa.



Guardian, Protector, Specialist o Catalyst

Además de algunos cambios estructurales en el gameplay de esta posición, Riot planea cambiar el nombre de esta posición o al menos esto es lo que revela una encuesta que ha hecho mediante la plataforma de League of Legends. Entre las opciones que ha dado a los usuarios del juego se encuentran: Guardian, Protector, Specialist y Catalyst. Sin embargo también ha dado lugar a las sugerencias de los propios usuarios.

¿A ti qué nombre te gusta más? ¿Crees que es necesario?