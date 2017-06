La nueva expansión de Hearthstone será anunciada la próxima semana

La última expansión del juego de cartas competitivo de Blizzard, Viaje a Un’Goro, tuvo una excelente recepción y revivió el interés de las personas en Hearthstone, a más de 2 meses de este lanzamiento, la compañía desarrolladora ya prepara la siguiente expansión para el título.

Mediante un misterioso teaser en su cuenta oficial de Twitter, Hearthstone dio a conocer que el próximo viernes 7 de julio “tendrán un anuncio especial”, lo que suponemos significa la develación de la nueva expansión por lo menos en nombre y concepto.



El viernes 7 de julio tendremos un anuncio especial... ¡Estad atentos! https://t.co/SlqvmNupEi pic.twitter.com/gqqHA7tZYg — Hearthstone España (@hearthstone_es) June 29, 2017





Se espera que esta expansión esté ambientada en uno de los lugares más emblemáticos de World of Warcraft, la Ciudadela Corona de Hielo, lugar de la última raid de la expansión Wrath of Lich King. Pasaron meses entre el anuncio de Viaje a Un’Goro y su lanzamiento formal, así que es probable que suceda lo mismo con esta nueva expansión, así que no te desanimes si recién habías comprendido y asimilado todos los cambios que Un’Goro trajo al juego.