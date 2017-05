La Liga Latinoamérica Norte arranca con el clásico Lyon vs Havoks

Te sorprenderá quién ganó este encuentro… Ok no.

Hace apenas un par de fin de semanas que el torneo Mid Season Invitational de League of Legends llegó a su fin con la —ya nada sorprendente— victoria de SK Telecom T1, pero los fans de League of Legends no tienen por qué desesperar ya que aún hay muchas competencias y torneos antes de llegar al clímax del Worlds a finales de año.

Hace unos días Riot Gaming anunció la creación de su nuevo torneo Rivales de la Grieta que se llevará a cabo del 5 al 8 de julio y en el que se definirá qué región es mejor en competencias internacionales, esto significará una carga extra para varios equipos pues adicional a esta esperada competencia, el dia de ayer arrancó el Torneo de Clausura de la Liga Latinoamérica Norte. El según torneo de la temporada para nuestra región se llevará a cabo del 29 de mayo al 26 de agosto y tendrá 3 etapas clave:



● Fase de Grupos: los equipos jugarán todos contra todos al mejor de 2 partidas

● Fase Eliminatoria: los 4 mejores equipos con eliminación directa al mejor de 5 partidas

● Gran Final: los 2 finalistas ganadores se enfrentan al mejor de 5 partidas.

La gran rivalidad inaugura el torneo

En lo que ya podríamos calificar como el “clásico” de League of Legends en nuestra región, Lyon Gaming, actual campeón—y único que ha tenido LLN— se enfrentó el día de ayer a Just Toys Havoks que —para sorpresa de nadie— volvió a probar la derrota en manos de los campeones. Seguramente aún veremos a estos dos equipos en las siguientes etapas del torneo, pero nunca hay que dar por sentado al resto de los equipos participantes que además están estrenando alineaciones y llegan a un torneo de clausura bastante motivados y decididos a destronar al león.

Los equipos participantes son:

● Dash9 Gaming (D9): uno de los equipos más antiguos de la región, ahora con un nuevo tirador y suplente, sigue dando pelea en LNN.

● Gaming Gaming (GG): este equipo se quedó a un paso de pasar a semifinales en el torneo de apertura y ahora llega una alineación que incluye a un nuevo carrilero superior y suplente.

● Infinity eSports (INF): el único equipo que logró vencer a Lyon Gaming durante el torneo de apertura, regresa con una renovada alineación:



● Just Toys Havoks (JTH): la “escuadra de la devastación” está lista con un nuevo suplente, junglero y tirador ¿le será suficiente para vencer por fin a Lyon Gaming?



● Lyon Gaming (LYN): el actual campeón de la liga además de cambiar a su suplente, ha conservado la misma alineación principal.

● Predators eSports (PDS): uno de los equipos que más nos sorprendió la temporada pasada, Predators eSports ha reforzado su alineación con un junglero dos suplentes nuevos.

● Silver Crows (SCW): equipo recién ascendido del Circuito de Leyendas, Silver Crows ha alzado el vuelo con base en rotaciones y buen posicionamiento, generando las jugadas necesarias para colocarse dentro del Torneo de Clausura de la LLN 2017.

● Zaga Talent Gaming (ZTG): a pesar de su difícil inicio en la temporada anterior, logró colarse en las semifinales y ahora se refresca con soporte y tirador nuevo.

Durante la Fase de Grupos de la temporada de Clausura de la Liga Latinoamérica Norte habrá un enfrentamiento cada lunes, martes y miércoles a las 6:30 de la tarde, que podrás observar en sus canales acostumbrados: Twitch y YouTube.