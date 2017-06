La encarnación de la muerte llegó a Heroes of the Storm

La llegada de nuevos personajes a los juegos tipo MOBA siempre es motivo de celebración y atención por parte de la comunidad y fans de estos títulos, pero en el caso de Heroes of the Storm les acompaña una ventaja que DOTA 2 y League of Legends no tienen: cada personaje proviene de un universo ya desarrollado.

World of Warcraft, StarCraft, Overwatch y Diablo son las franquicias que unen sus caminos en el Nexo y es justo de este último mundo de donde proviene el más reciente campeón. Descrito como “un aspecto de la muerte” Malthael llega directamente de la expansión de Diablo III: Reaper of Souls con todas sus habilidades muy bien adaptadas.



publicidad

Nada detiene a la Muerte

Blizzard publicó hoy un video detallando cada una de las habilidades del nuevo campeón que circulan alrededor de su habilidad base: Marca del segador. Esta habilidad se combina con otros talentos permitiéndole sanarse, teletransportarse detrás de los enemigos e infligir daño a distancia de manera continua. Échale un vistazo a las habilidades de Malthael, quien llegará próximamente a Heroes of the Storm.