La broma de April’s Fool de Street Fighter resultó real

Año con año, al llegar abril, vemos un mar de noticias falsas para celebrar el “dia de los inocentes”. Páginas de noticias y las mismas redes sociales de las compañías desarrolladoras intentan despistar a los fans con imágenes, comunicados o eventos especiales de broma.

El pasado 1° de abril la pagina web de Capcom lanzó una encuesta donde se mostraban diseños muy pobremente dibujados de posible contenido DLC, en específico atuendo para Ryu, Chun-li y Juri.



New DLC costumes coming to SFV, based on Woshige's poorly drawn original designs. #SFV #*FGC #Wondercon2017 pic.twitter.com/o3BjPDgsZb

— Kap @WCWarzone6 (@Kapwan) April 1, 2017