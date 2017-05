La batalla de los MOBA: ¿League of Legends y Heroes of the Storm son plagios de DOTA 2?

La historia de los eSports le debe mucho a Warcraft III, un inocente mod conocido como Defense of the Ancients (si, eso significa DOTA), se hizo tan popular que sentó las bases y reglas de los juegos MOBA (Massive Online Battle Arena). Poco tiempo después Valve desarrolló DOTA 2 y el resto es historia.

La historia de DOTA es muy interesante pues de ser un mod independiente y sin fines de lucro se alzó como el primer juego exitoso con la fórmula MOBA y rápidamente creció hasta convertirse en el monstruo que es ahora, sin embargo, un caso judicial ha puesto en duda la legitimidad de la marca DOTA así como la legalidad de League of Legends y Heroes of the Storm.



DOTA: ¿marca o concepto?

Hace unos días Valve —propietaria de DOTA 2— inició una demanda contra uCool, una compañía norteamericana que desarrolló “DOTA Legends” un título para dispositivos móviles que además de incluir descaradamente la marca DOTA en el nombre, también utiliza algunos de sus personajes en versión “miniatura”.

El juego DOTA Legends de UCool no solo hace uso del nombre DOTA, sino que no lo niega y basa su defensa en asegurar que DOTA nació como un software libre y que la propiedad de los derechos que tiene Valve, no es legítima debido a que el creadores del mod original hizo explícito que "quien quiera lanzar una versión de DOTA puede hacerlo sin mi consentimiento", renunciando a tener cualquier derecho comercial sobre el juego.

Vacío y confusión legal

En la misma declaración, Eul —el creador de DOTA— especifica que si bien cualquiera puede hacer su propio DOTA sin tener que pedir su permiso, le gustaría aparecer en los créditos de dichas versiones como creador original de la idea, lo que podría significar dos cosas: que daba libertad a al comunidad de hacer sus propios mapas para DOTA con un pequeño crédito simbólico, o que el uso del concepto DOTA podría usarse sin su consentimiento previo siempre y cuando se respetara su derecho de autor.

Esto último hace que el lío legal trascienda del caso Valve vs uCool y arañe a los MOBA más populares; League of Legends y Heroes of the storm, que usan básicamente la misma premisa y están construidos sobre aquel MOBA primigenio salido de Warcraft III —lo que en teoría algún beneficio tendría que darle a Blizzard, propietaria de Warcraft—.



La pregunta está en el aire ¿DOTA es un concepto de código abierto o una marca con derechos de autor? Lo más probable es que este pleito legal llegue a los tribunales y veamos una pelea de argumentos y pruebas dignas de un drama de abogados.