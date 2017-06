Jugar Heroes of the Storm te puede llevar a Blizzcon con todos los gastos pagados

Como parte del evento de verano que recién comenzó en Heroes of the Storm, Blizzard ha decidido celebrar a todos sus fieles jugadores con un sorteo semanal a partir de esta semana y hasta el viernes 28 de julio en el que repartirán más de 1 millón de cofres temáticos de “Salió el sol, armas listas” dónde estarán disponibles los skins veraniegos de Tychus, Tracer y Puntas.



Durante 4 semanas habrá premios en diferentes categorías que van de un paquete de cofres hasta un equipo de computo todo equipado y listo para jugar, se reparte de la siguiente forma:

● Común — 100 mil ganadores aleatorios por semana ganarán un paquete de 5 cofres de botín de Heroes of the Storm

● Raro — 10 mil ganadores aleatorios por semana ganarán un paquete de 50 cofres de botín de Heroes of the Storm

● Epico A — 50 ganadores aleatorios por semana ganarán 15 sobres de Hearthstone, $250 dólares en crédito para la tienda de Blizzard y la versión digital de los siguientes juegos:

World of Warcraft: Legion Digital Deluxe

World of Warcraft: Battlechest

Diablo III

Diablo III: Reaper of Souls Digital Deluxe

StarCraft II: Wings of Liberty Digital Deluxe

StarCraft II: Heart of the Swarm Digital Deluxe

StarCraft II: Legacy of the Void Digital Deluxe

Overwatch Game of the Year Edition

● Epico B — 50 ganadores aleatorios por semana ganarán un paquete de 30 skins legendarios para Heroes of the Storms.



publicidad

● Epico C — 10 ganadores aleatorios por semana ganarán una estatua de Illidan con valor en el mercado de $350 dólares.

● Legendario – 1 ganador aleatorio por semana ganará una computadora para gaming de última generación con todos sus aditamentos, mouse, teclado y headset, todo con un valor de $2,400 dólares.

¿Qué podría ser mejor que esto?

Por si la oportunidad de ganar todo eso no fuera suficiente, Blizzard también está ofreciendo un gran premio al final de esta serie de sorteos que consiste en un viaje todo pagado a Blizzcon 2017 el próximo mes de noviembre con un valor total de $5 mil dólares.

Como participar

Lo único que tienes que hacer es jugar, así es, Blizzard no se rinda y desea que todo el mundo conozca y se enamore de Heroes of the Storm, por lo que para participar en estos sorteos deberás jugar y ganar por lo menos 1 partida en cualquier modalidad para conseguir 1 boleto por cada victoria con un límite de 7 boletos por semana, de esta forma todos los jugadores, expertos y principiantes tendrán las mismas oportunidades.

El verano llegó al Nexo y Blizzard quiere que sea inolvidable para toda su comunidad. ¡A jugar! Esos boletos no se van a ganar solos.

r