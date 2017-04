Jugadores de Gears of War 4 en PC y Xbox One podrán competir entre ellos este año

Una de las desventajas que tienen los juegos multiplataformas es que a pesar del gran número de usuarios al que llegan, no era común que pudieran jugar entre diferentes consolas, es decir lo jugadores de PlayStation no pueden jugar contra los de Xbox a pesar de tener el mismo título. Afortunadamente muchas desarrolladoras e incluso empresas como Microsoft y Sony han aceptado que el tiempo del juego crossplatform ha llegado y poco a poco nos topamos con servidores compartidos para las plataformas existentes.

Pero la historia es diferente cuando se trata de juegos que además pueden jugarse también en PC, en especial los juegos de disparos en primera persona, pues más allá de limitaciones técnicas, existe un tema de desigualdad y ventaja para los usuarios de computadora, pues la precisión de mouse y teclado supera fácilmente a la que se obtiene con un control convencional.



The Coalition al rescate

Xbox tiene varios juegos exclusivos en su haber que tienen presencia en los eSports, Gears of War 4 es uno de ellos y desde un tiempo los jugadores de PC y Xbox One pueden compartir algunos modos de juego, pero la opción de competir entre ellos recién está por hacerse realidad.

The Coalition, la desarrolladora detrás de GoW4 acaba de lanzar una actualización temporal que permite ya jugar en los modos Escalation y Warm Up entre PC y consola. Aún se encuentra en fase de pruebas pero la compañía ha expresado que será un cambio permanente. Para la tranquilidad de los jugadores competitivos, la opción ranked de este modo aún no está disponible, pero cuando lo esté sólo permitirá enfrentamientos contra usuarios de PC que jueguen con un control de Xbox.