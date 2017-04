Jugador gana campeonato Latinoamericano de Pokémon gracias a una piña

El fin de semana pasado tuvo lugar el primer campeonato latinoamericano del juego competitivo de Pokémon en sus dos variantes, juego de cartas coleccionables y videojuegos. El primer campeonato regional que se celebra en latinoamérica tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil y estuvo abierto a cualquiera que quisiera participar, por lo que jugadores de todo el mundo se dieron cita ahí para competir por valiosos puntos que los ayuden a llegar al torneo mundial.

Ya es una tradición para cualquiera que asista a los campeonatos de Pokémon, llevar alguna clase de amuleto de buena suerte a pesar de que el juego depende mucho de estrategia, números y una pequeña parte de probabilidad.



La fruta de la buena suerte

El ganador de la división master en videojuegos, la categoría más importante de este campeonato, fue Ashton Cox un jugador norteamericano que tuvo un inicio excelente en este torneo y avanzó hasta las finales gracias a una combinación de habilidad y suerte.

Cox se destacó desde el principio debido a que durante todo el torneo llevó consigo una piña que un día antes le habían regalado en la calle y que él consideró de buena suerte.



An man at the market today gave me a free pineapple and said good luck (lol)😄 Feeling good about this weekend!!

— Ashton🍍Cox [🍍🍍🍍] (@linkyoshimario) April 20, 2017