Injustice 2 celebra el estreno de Wonder Woman en los cines con dos atuendos de la película

El próximo fin de semana se estrena la película de Wonder Woman, el siguiente capítulo en el universo cinematográfico de DC Comics que pretende hacer competencia al ya vasto y confuso universo Marvel. Esta cinta tiene muy emocionados a muchos y como no podría ser de otra forma, Injustice 2, el juego de peleas que fue lanzado la semana pasada, también celebra el lanzamiento de la primera película de este icónico personaje.



Mediante un evento llamado “To End All Wars" —”Acabar con todas las guerras”— dentro del modo multiverse de Injustice 2 es posible obtener los dos atuendos de que la actriz Gal Gadot luce en su papel de Wonder Woman durante la película. Este evento arranca hoy y termina el próximo 5 de junio, así que no esperes a ver la película y súmate a la emoción de tener por primera vez a una de las más grandes heroínas de los comics en la pantalla grande



