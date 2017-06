Heroes of the Storm tendrá un evento crossover con Diablo III

El desafío del Nexo 2.0 y su promoción cruzada con Overwatch resultó un éxito para Heroes of the Storm que ha visto un incremento en sus jugadores gracias a la popularidad del shooter de Blizzard quien va a repetir la estrategia esta vez tratando de atraer a los jugadores de uno de sus juegos de nicho más populares, Diablo III.

Del 13 al 26 de junio, los jugadores de Diablo III en PC podrán ganar alas fantasma de Kerrigan simplemente jugando 15 partidas en Heroes of the Storm en los modos Versus AI, Quick Match, Ranked, or Unranked Draft, pero a diferencia del desafío del Nexo 2.0, estas 15 partidas deben ser usando personajes de Diablo.

Celebrando a la muerte

Esta serie de eventos llegan con motivo de la integración de Malthael al catálogo de héroes disponibles en Heroes of the Storm y así como repartirá recompensas en Diablo III, los jugadores habituales del MOBA recibirán un cofre épico y una montura especial: Leoric's Phantom Charger.

Como recordatorio, estos son los personajes de Diablo que puedes utilizar para desbloquear estas recompensas:

● Auriel (Support)

● Azmodan (Ranged Specialist)

● The Butcher (Assassin)

● Cassia, the Amazoness (Assassin)

● Nazeebo, the Witch Doctor (Specialist)

● Sonya, the Berserker (Assassin)

● Tyrael (Warrior)

● Valla, the Demon Huntress (Assassin)

● Xul, the Necromancer (Specialist)

● Diablo (Warrior)

● Johanna, the Crusader (Warrior)

● Kharazim, the Monk (Warrior)



● Leoric (Warrior)

● Li-Ming, the Wizard (Assassin)

● Malthael (Assassin)

Los jugadores de Diablo III en PlayStation y Xbox One no tendrán acceso a esta promoción cruzada y no se sabe si la recompensa llegará en algún momento futuro de alguna otra forma.