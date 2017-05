Heroes of the Storm regalará un cofre de botín diario a partir de la próxima semana

No todo es Overwatch ante los ojos de Blizzard.

Blizzard anda de manteles largos por el primer aniversario de Overwatch y lo celebra con videos, un evento especial, un fin de semana gratuito, edición juego del año y descuentos. Pero no es único juego de Blizzard que está celebrando un año más, Heroes of the Storm, el MOBA gratuito que reúne héroes de todos los mundos de Blizzard tambien cumple años.

Para celebrar el segundo aniversario de Heroes of the Storm, se ha preparado un evento especial en el cual se nos recompensará con una loot box diaria e items conmemorativos especiales: graffiti, estandarte y retrato.

Estos son los detalles del aniversario de Heroes of the Storm que se llevará a cabo del 30 de mayo al 12 de junio.:

Misión diaria: Juega una partida en modo contra la IA, partida rápida, partida no clasificatoria o partida clasificatoria.

Recompensa:

● Un cofre de botín común por día

Misión del evento: Juega 3 partidas en modo contra la IA, partida rápida, partida no clasificatoria o partida clasificatoria durante el evento del aniversario.

Recompensas:

● Retrato de aniversario

● Grafiti de aniversario

● Estandarte de aniversario