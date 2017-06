H1Z1:King of the Hill estrena circuito competitivo de $1 millón de dólares

H1Z1:King of the Hill es un juego con un alto nivel competitivo del que, sin embargo, no se escucha mucho en los medios debido a la falta de ligas y torneos de alto perfil, esto está por cambiar gracias

al nuevo circuito de eSports que Daybreak Game Company están por lanzar en el que se disputará $1 millón de dólares en premios.

Bajo el nombre de H1Z1 Elite Series, este será un circuito que le dará la vuelta al mundo con campeonatos presenciales en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica, cada uno con un total de $250 mil dólares sumando el millón de dólares entre todos los 4 campeonatos.

https://youtu.be/Z3CnJeSVfq0

El primero de estos torneos se llevará a cabo en Atlanta en el marco del evento DreamHack entre el 21 y el 23 de julio próximo. En este evento, H1Z1: King of the Kill estará presente en sus dos modalidades, individual con $100 mi dólares de premio y en su modalidad por equipos en la que se repartirán $150.