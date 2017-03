Gfinity Challenger Series le da la bienvenida a Rocket League

El torneo Gfinity Challenger Series es una serie de competencias abiertas a todo el mundo diseñada para buscar nuevos talentos y fortalecer el mundo de los videojuegos a nivel competitivo. En esta serie de torneos los competidores tienen la gran oportunidad de hacerse de un nombre y medirse contra los profesionales si es que tienen lo necesario.

La gran meta de esta serie de torneos, además de hacerse de un nombre y llamar la atención de grandes equipos y organizaciones de eSports, es llegar a la gran final en la Gfinity Arena en Londres, donde quienes lleguen hasta ese punto se disputarán los $125 mil USD de premios asignados para esta competencia.

Calienten sus motores

No puede haber torneo sin juegos y los 3 títulos protagonistas de Gfinity Challenger Series ya han sido elegidos y anunciados. Anteriormente se habían confirmado Counter Strike: Global Offensive y Street Fighter V, a estos dos se une hoy Rocket League, juego que ha sobresalido desde su lanzamiento hace dos años.



It’s official, the third & final game of the Challenger Series will be @PsyonixStudios hit game, @RocketLeague!https://t.co/tQYso5iYMq pic.twitter.com/csKHLRxEec

— Gfinity (@Gfinity) March 27, 2017