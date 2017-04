Genji de Overwatch llega a Heroes of the Storm con mapa nuevo

A pesar de no ser el MOBA más jugado ni exitoso, Heroes of the Storm continúa creciendo y agregando nuevas dinámicas y personajes para el deleite de todos los fans de Blizzard. Con la popularidad de Overwatch como garantía, Heroes of the Storm integró recientemente a Lucio y el día de hoy Genji se une a las filas de este juego por lo menos para aquellos con acceso a la forma beta del juego.

El ciber-ninja Genji es de clase asesino y se une a sus compañero de Overwatch; Lucio, Zarya y Tracer. A continuación puedes ver los ataques y movimientos de Genji en Heroes of the Storm:



Todo parte del plan

El mes pasado Blizzard anunció Heroes of the Storm 2.0, que no es otra cosa que la expansión del juego mediante nuevos elementos integrados poco a poco en el juego, uno de ellos se presentó hoy de la mano de Genji en forma de mapa: Hanamura.

Hanamura es una locación de Overwatch e integra nuevos elementos únicos. En este mapa será imposible atacar directamente el núcleo de la base enemiga, por lo que habrá que hacerse de recursos y dominar varios puntos del mapa para poder infligir daño. La dinámica central de Hanamura reside en la escolta de cargas y se explica en el siguiente video: