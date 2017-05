Gears of War 4 agrega mapas nuevos y skins exclusivos para jugadores competitivos

El juego exclusivo de Xbox One y PC, Gears of War 4 que salió al mercado el año pasado y que tiene una comunidad competitiva bastante saludable sigue recibiendo actualizaciones y contenido nuevo. The Coalition, el estudio a cargo de este título recientemente actualizó el juego con contenido nuevo disponible para el shooter.

La actualización de mayo traerá de regreso, con su diseño original, el mapa Security, escenario que debutó en Gears of War 2 y uno de los más pedidos por los jugadores. La actualización también incluirá Dawn, un escenario nuevo que está situado en un pueblo minero.



Eso no es todo, con este par de mapas, los jugadores podrán conseguir a un nuevo personaje en versión zombie: Ben Carmine. Para los jugadores competitivos que hayan obtenido un ranking en la primera temporada, tendrán de recompensa un skin exclusivo para sus armas.

Los jugadores de Gears of War 4 en PC tienen motivos extra para alegrarse pues con esta actualización el soporte SLI o multitarjeta gráfica estará disponible, lo que les permitirá el rendimiento extra y máxima calidad de este título. La actualización llegará el día 4 de mayo a Xbox One y PC.