Fundador de Oculus Rift apoyó a Trump con empresas sacadas de un videojuego

Hay muchas cosas de las que se jacta la administración del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una de ellas es la de haber recaudado una suma histórica en donaciones para el comité de inauguración, es decir que juntaron mucho dinero para la fiesta de la toma de posesión del nuevo presidente.

Lo que no presumen es que la mayoría del dinero proviene de empresarios y consorcios mercantiles, que en algunos casos donaron sumas de hasta $1 millón de dólares. Una de estas almas caritativas es Palmer Luckey, un joven multimillonario que hizo su fortuna después de venderle a Facebook la compañía que ayudó a fundar, Oculus Rift.



Chrono Trigger S.A. de C.V.

Palmer Luckey en su momento negó apoyar al ahora presidente, sin embargo donó $100 mil dólares a la fiesta de victoria de Donald Trump, y aunque ya de por si esto es noticia, es aún más notable la forma en la que realizó esta aportación.

El 4 de enero el comité de inauguración de Trump recibió una donación por parte de una compañía con base en Los Ángeles llamada Wings of Time, dicha compañía pertenece a Palmer y presenta varias inconsistencias. Además de tener dos direcciones registradas, la compañía lista a Fiendlord's Keep, Inc. como organismo rector y a Palmer como único miembro.

Para el ojo inexperto esto sería simplemente otro caso de compañías fantasma, pero para el ojo gamer los nombres de las compañías no pasan desapercibidos. Wings of Time y Fiendlord’s Keep son un vehículo —una máquina del tiempo— y una locación —un castillo— respectivamente en el juego RPG de culto, Chrono Trigger. Palmer Luckey ha expresado en entrevistas anteriores que este juego de la era del Super Nintendo se encuentra entre uno de sus favoritos.