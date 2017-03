Final Fantasy XV hace burla de la administración de Donald Trump

El último juego de la saga de culto Final Fantasy —la número quince para ser exactos— fue uno de los lanzamientos más esperados del año pasado. Con más de 10 años de desarrollo, este juego de épicas batallas, criaturas fantásticas y narrativa profunda, requiere de una inversión considerable de horas de juego para terminar la historia principal y las side quests.

Como las más de 50 horas de juego que ofrece Final Fantasy XV no justifican esos 10 años en desarrollo —y por qué ahora todo juego debe tener DLC— Square Enix preparó varios episodios extras que se desprenden del juego principal y que llegarán al juego de forma paulatina.



El episodio Gladiolus y Donald Trump

El primer capítulo extra del juego, “Episode Gladio” estará disponible para todo el mundo el 28 de marzo y quien ya ha tenido la oportunidad de jugarlo aseguran que Square Enix no ha perdido la oportunidad de insertar una pequeña —casi diminuta— referencia a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pon atención al siguiente video:



Si acaso no te quedó claro, te lo explicamos. El fragmento de conversación es este:

“Gladiolus: I thought Aranea said the daemons were afraid of the Crystal.

Ignis: It may be like moths to a flame - or it may be one of the empire's alternative facts .”

La respuesta de Ignis —compañero de Gladio en esta aventura— hace una clara referencia a lo dicho por Sean Spencer, vocero de prensa de Trump, cuando los medios de comunicación reportaron una inauguración residencidencial sin gente, cosa que Spencer negó y ofreció “hechos alternativos”.

Aunque no es una crítica muy severa es interesante cómo incluso los juegos de video integran un poco de crítica política en su contenido.