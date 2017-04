Estrella Oscura: nuevos skins y modo de juego para League of Legends

Riot anunció nuevas skins para algunos personajes de su juego League of Legends bajo el nombre clave “Estrella Oscura”. No es raro que cada cierto tiempo la compañía lance nuevas apariencias para sus campeones, pero lo que distingue a esta actualización es que podría ser que no se tratara de un simple cambio de aspecto.

El dia de ayer un video fue compartido en todas las cuentas oficiales de League Of Legends, en él podemos ver lo que parece, serán las nuevas skins Estrella Oscura para Kha’zix y Orianna.



Nacen nuevos corruptores. pic.twitter.com/pjyG67SuaZ — League of Legends (@LoLLANOficial) April 18, 2017

Sométete al infinito

En un video anterior pudimos ver un enfrentamiento entre tres jugadores que se desarrolla en un nuevo y pequeño mapa, todos alrededor de una “estrella oscura” en el centro de la acción. Aparentemente el objetivo es empujar a los contrincantes al centro de esa estrella oscura pero los detalles permanecen ocultos.



Sométete al infinito. pic.twitter.com/jRdMf4epj1 — League of Legends (@LoLLANOficial) April 17, 2017

Por el momento no hay más información acerca de Estrella Oscura pero es muy probable que Riot nos dé más información a lo largo de esta misma semana. ¿Te emociona?