Estos son todos los cambios que llegarán a Pokémon GO!

Pokémon GO! Está en ciernes de celebrar su primer aniversario y aunque hace tiempo que el juego dejó de ser la sensación viral que movilizó a medio planeta, Niantic no ha dejado de hacer mejoras e implementar cambios en el sistema de juego por aquí y por allá. Confirmado a través de su sitio oficial, el equipo de Pokémon GO! Público que una mega actualización llegará “pronto”, cambiando muchos aspectos del juego.



La actualización de aniversario introducirá cambios importantes en la dinámica de los Gimnasios, nuevas funciones, medallas y objetos entre otras cosas. Los cambios más importantes que llegarán a Pokémon GO! son:



Gimnasios Pokémon:

● El fotodisco en los gimnasios podrá ser girado de la misma forma que el de las poképaradas para adquirir objetos Más actualizaciones de los Combates de Gimnasio también están a la vuelta de la esquina.

● Tendrán seis posiciones permanentes que pueden ser llenadas por los Pokémon del equipo q ue haya dominado dicho gimnasio. Los equipos opuestos lucharán con los Pokémon en el orden en que fueron asignados al gimnasio.

● Los Pokémon asignados a un gimnasio tendrán un medidor de motivación, misma que perderán con el tiempo o tras ser derrotados en las batallas. Cuando un Pokémon pierde motivación, su PC disminuirá temporalmente.

● Los entrenadores pueden restaurar la motivación de sus pokémon dándole algunas bayas a los Pokémon de su equipo.

● Si un Pokémon pierde toda la motivación, saldrá del Gimnasio y volverá a su Entrenador la próxima vez que pierda una batalla

Medallas de gimnasio:



● Podrás ganar medallas al interactuar con los varios gimnasios de todo el mundo. Estas medallas sirven como recuerdos de tus aventuras de Pokémon GO y reflejan tu contribución al éxito de un Gimnasio.

● Las medallas podrán subir de nivel de bronce, plata y oro al luchar, dar bayas y hacer girar el fotodisco del gimnasio. Ganarás objetos de bonificación y recompensas incrementadas en los gimnasios al aumentar el nivel de una medalla.



Incursiones:

● Se activará la nueva función de Incursión en los gimnasios, es decir, una experiencia cooperativa de juego para derrotar a un pokémon extremadamente poderoso conocido como el jefe de la incursión.

● Al comenzar una incursión, todos los Pokémon asignados al Gimnasio regresarán a sus entrenadores mientras un huevo pokémon gigante aparece en la cima del gimnasio. Cuando la cuenta regresiva del huevo llegue a cero, el jefe de la Incursión será revelado. Algunos pokémon Legendarios serán distribuidos de esta forma.

● Para ser parte de este modo de juego necesitarás un pase de Incursión, estos se conseguirán uno gratis cada día visitando un gimnasio y solo puedes poseer uno a la vez.

● Hasta 20 otros jugadores trabajarán juntos para derrotar al jefe de la Incursión. Si derrotas con éxito al Jefe de la Incursión dentro del límite de tiempo podrás capturarlo.



Nuevos Objetos:

● Caramelos Raros: cuando se utiliza en un Pokémon, se convierte en el caramelo de ese Pokémon.

● Bayas Frambu doradas: aumentarán en gran medida tus posibilidades de atrapar a un Pokémon que encuentres en la naturaleza y también puede ser dado a un Pokémon asignado a un Gimnasio para recuperar completamente su medidor de motivación.

● Máquinas Técnicas: sirven para enseñar un nuevo ataque rápido o cargado permanentemente a un Pokémon.



No hay fecha definida para que todos estos cambios entren en acción, pero desde su pagina oficial, Niantic ha dicho que serán graduales y estarán listos en las próximas semanas. Las incursiones, para ser específicos, comenzarán en un periodo de beta cerrada a algunos cuantos jugadores, y se irá expandiendo poco a poco hasta llegar a todos.