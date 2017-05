Estos son los jugadores veteranos que regresan al Madden Championship 17

El torneo de fútbol americano virtual, Madden Championship 2017 es el cuarto y final evento en el Madden NFL 17 Championship Series que este año presentó la piscina de premios más grande en su historia con $500 mil dólares, la mitad del millón de dólares que suman los 4 eventos en total.

Fueron 32 los competidores que llegaron hasta la fase de grupos del torneo que concluyó la semana pasada. Ahora toca el turno a los 16 clasificados para avanzar hasta la gran final y llevarse un jugoso premio de $100 mil dólares solo para el.

Top 5 de jugadores

De estos 16 jugadores sin embargo hay 5 a quien no debes perder de vista pues son los jugadores veteranos, aquellos que demostraron a lo largo de varios torneos tener lo necesario para llegar hasta aquí y más importante fueron parte de los 8 finalistas en el Madden Championship del año pasado.

Eric Wright "Problem"

Ganador de 3 Madden Challenges y 2 Madden Championships, esta temporada no ha sido la mejor para Eric sin embargo no ha dejado de estar presente en la tabla de posiciones como uno de los mejores jugadores del juego. El año pasado consiguió el segundo lugar al perder contra Frank "Stiff" Sardoni Jr. quien este año no está presente para defender su título.

#05 de la lista de clasificación | 1225 puntos.

Lavar Gayle “Hollywood”

Fue uno de los favoritos para dominar el pasado Madden Bowl hasta que se topó con Chris “Dubby” McFarland. Mr Hollywood como se le conoce en el circuito profesional, debutó durante el Madden Championship del año pasado de forma excelente logrando el 5° lugar en el torneo. Este año volvió a colarse entre los mejores 16 y se esperan grandes cosas de su segunda participación en un Madden Championship.



publicidad

#14 de la lista de clasificación | 937 puntos.

Zack Lane "Serious Moe"

Uno de los jugadores mejor pagados de toda la escena competitiva de Madden, “El serio Moe” he hecho acto de presencia en el Madden Championship desde hace ya un par de años. Durante el circuito de este año consiguió el 4° lugar en el Madden Bowl pasado y el año pasado su desempeño en la cancha virtual lo llevó hasta el 5° lugar del Madden Championship.

#16 de la lista de clasificación | 875 puntos.

Taylor Robertson "SpotMePlzzz"

Ganador del Madden Classic de este año, evento en el que logró una impresionante racha de victorias en un grupo bastante difícil, con lo que aseguró su participación en la fase de grupos del Championship, Taylor Robertson también fue parte del top 8 de jugadores que avanzó hasta las semifinales del Madden Championship del año pasado quedando en el lugar 7.

#7 de la lista de clasificación | 1100 puntos.

Shay Kivlan “Young Kiv”

El octavo lugar del Madden Championship 2016 regresa esta temporada después de una serie de contratiempos; no pudo pasar de la fase de grupos durante el pasado Madden Classic y perdió en las semifinales del Madden Bowl. A pesar de no haber ganado ninguna de las competencias de este circuito la determinación de Young Kiv lo llevó a calificar de nueva cuenta y avanzar hasta los cuartos de final del Madden Championship 2017.



publicidad

#9 de la lista de clasificación | 1050 puntos.

Estos 5 jugadores ya conocen la presión y la emoción de competir en las etapas finales de este gran torneo, cosa que les da una ligera ventaja y sobre todo una gran motivación para desempeñarse mejor que el año anterior, este viernes sabremos si estos 5 tienen lo necesario para alcanzarse a sí mismos y avanzar a las semifinales del Madden Championship 2017.

No olvides que puedes ver el desempeño de este torneo en sus canales habituales de stream y disfrutar de la gran final el día 14 de mayo a las 9 PM EST completamente en vivo por la señal de Univision.