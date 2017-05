Estos son los juegos confirmados para el evento especial de EA en Los Ángeles

El E3 está ya a la vuelta de la esquina y todas las compañías de videojuegos ya están afinando los últimos detalles para sus conferencias y presentaciones, todas menos Electronic Arts. Tal como sucedió el año pasado EA no estará presente como se acostumbra en el E3, en su lugar repetirán su EA Play, un evento abierto al público que se llevará a cabo una semana antes, del 10 al 12 de junio también en Los Angeles, California.From June 10-12, EA PLAY will be live in Los Angeles California.

Durante este evento los asistentes podrán poner sus manos en versiones de prueba de los siguientes títulos:

● Star Wars Battlefront II

● FIFA 18

● Madden NFL 18

● NBA LIVE 18

● The latest Need for Speed™ experience

● The Sim Mobile and The Sims™ 4

● Battlefield 1: In The Name of the Tsar

● New content from Star Wars™: Galaxy of Heroes and Titanfall 2

● Madden NFL Mobile

● NBA LIVE Mobile

● EA SPORTS FIFA on the Nintendo Switch

En información revelada por la misma EA, se sabe que serán más de 140 juegos los que se mostrarán de una forma u otra durante este evento que además premiará la fidelidad de sus asistentes con regalos y sorpresas. Por ejemplo, si eres de las primeras 500 personas en jugar Madden 18 o FIFA 18 podrás salir de ahí con una copia de las versiones actuales de dichos simuladores deportivos.

Además de actividades como torneos, hands-on y una gran variedad de freebies el sábado habrá incluso conciertos de Nas y DJ Green Lantern, así que si andas por el centro de Los Ángeles dentro de dos fines de semana, no puedes perderte la fiesta que EA ha preparado para ti.



