Estos son los 51 juegos disponibles en Twitch

Lo que comenzó como una simple plataforma de streaming especializada en videojuegos está camino a convertirse en un servicio “todo en uno” para gamers. Twitch ya ha comenzado a aplicar cambios a su estructura y ahora ofrece varias características propias de redes sociales y desde hace un mes anunciaron su intención con entrar de lleno al negocio de la venta de títulos mediante su plataforma de streams.

Este formato de venta funcionará directamente desde la aplicación de escritorio para PC de Twitch y permitirá comprar juegos desde los canales de creadores de contenido —quienes además recibirán un 5% de la venta—, se había mencionado ya un par de juegos, pero hoy mediante su blog oficial, Twitch dió a conocer la lista completa de los juegos disponibles en su etapa de lanzamiento, advirtiendo que la lista crecerá y se mantendrá actualizada.



Cuidado Steam, un nuevo sheriff llegó al pueblo

Es innegable la influencia que los streamers y youtubers han tenido en la popularidad de algunos juegos como Minecraft, Five Nights At Freddy’s, HearthStone, Overwatch, etc. Así que aprovechar este fenómeno para vender directamente y facilitar la experiencia del usuario era el paso natural. Esta es la lista de los 51 títulos que podrán ser adquiridos mediante Twitch.

● Anomaly 2

● Anomaly: Warzone Earth

● Axiom Verge

● BATMAN — The Telltale Series

● Beat Cop

● Breach & Clear

● Broken Age

● Clustertruck

● Darkest Dungeon

● Drawful 2

● Enter the Gungeon

● Fibbage XL

● Firewatch

● Hard Reset: Redux

● Heavy Bullets

● The Jackbox Party Pack

● The Jackbox Party Pack 2

● The Jackbox Party Pack 3

● Kathy Rain

● Kingdom: New Lands

● LOVE

● Minecraft: Story Mode

● Nuclear Throne

● Okhlos: Omega

● Psychonauts



● Punch Club

● Quiplash

● RunGunJumpGun

● Streamline

● The Banner Saga

● The Banner Saga 2

● The Walking Dead

● The Walking Dead: Season 2

● The Walking Dead: A New Frontier

● The Wolf Among Us

● This War of Mine

● Titan Souls

● Tyranny

● Zombie Night Terror

● Brawlhalla

● Games requiring Glyph:

● Atlas Reactor

● RIFT

● Trove

● Paladins

● SMITE

● For Honor

● Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

● Tom Clancy’s Rainbow Six:Siege

● Tom Clancy’s The Division

● Watch Dogs 2

● Warframe

Algunos juegos requieren que tengas una cuenta activa de Uplay, Warframe, Hi-Rez o Brawlhalla. Los juegos ya están disponibles y son jugables desde la aplicación de escritorio de Twitch, que puedes bajar e instalar desde aquí: https://app.twitch.tv/download