Estos son los 20 mejores juegos de peleas según los japoneses

Durante mucho tiempo Japón ha sido conocido como cuna de grandes adelantos tecnológicos y de entretenimiento, aunque los videojuegos nacieron simultáneamente en varios países, fue en el país del sol naciente dónde han generado varios géneros que hoy son los pilares de la industria, uno de los más importantes, los juegos de pelea.

La revista Famitsu, una de las publicaciones más importantes en materia de videojuegos de Japón realizó un sondeo entre sus lectores para definir al mejor juego del género de peleas y la encuesta arrojó el siguiente top 20

● 20. Soul Calibur V

● 19. Dead or Alive 5 Last Round

● 18. Under Night In-Birth Exe:Late

● 17. Garou: Mark of the Wolves

● 16. Moero! Justice Gakuen

● 15. Ultimate Marvel VS. Capcom 3

● 14. Hokuto no Ken ~Shinpan no Sousousei Kengo Retsuden

● 13. Tekken 7: Fated Retribution

● 12. Guilty Gear Xrd -SIGN-

● 11. Under Night In-Birth

● 10. Virtua Fighter 2

● 09. Capcom VS. SNK 2 Millionaire Fighting 2001

● 08. Vampire Savior: The Lord of Vampire

● 07. The King of Fighters XIV

● 06. Street Fighter V

● 05. BlazBlue: Central Fiction

● 04. Street Fighter III

● 03. Street Fighter IV

● 02. Guilty Gear Xrd -Revelator-

● 01. Street Fighter II

Street Fighter II el mejor juego de peleas

Quizás por la nostalgia o por su excelente estilo de juego —que se fue puliendo con cada actualización y versión que salió de este mismo juego— Street Fighter II fue elegido como el mejor juego de peleas de la historia. Casualmente Nintendo publicó un trailer más de Ultra Street Fighter II, la versión definitiva del juego que saldrá la próxima semana para el Nintendo Switch.



https://youtu.be/B4bHTE2fi9A

¿Realmente es el mejor juego de peleas de la historia?

