Esto es todo lo que llegará mañana a Heroes of the Storm 2.0

Estamos a poco más de un mes para que Heroes of The Storm, el juego MOBA que reúne mundos y personajes de Blizzard como Diablo, World of Warcraft y Overwatch cumpla su segundo aniversario el próximo 6 de junio, y ya desde hace un par de meses el equipo desarrollador nos ha preparado poco a poco para la llegada de la actualización más grande que ha visto el juego en todo este tiempo.

Desde su salida, hace casi dos años, el equipo de desarrollo ha incluido paulatinamente varias cosas:

● 6 nuevos para un total de 12

● Un mapa remasterizado

● 29 nuevos personajes para un total de 65

● 33 diseños de heroes mejorados

● Skins y monturas

● Mejoras al sistema de calificación

● Disputas semanales

● Mejoras en el matchmaking

● Eventos de temporada

● Heroes Global Championship

● Constantes actualizaciones de balance

● Paquetes de anunciantes

Heroes 2.0 un nuevo juego

Los desarrolladores en Blizzard están muy orgullosos de todo el trabajo que han invertido para la versión 2.0 que ellos mismos consideran más una expansión que una simple actualización o parche. Aunque ya nos han dado pequeños avances de lo que nos espera esta actualización como la incorporación de Genji y el mapa Hanamura provenientes de Overwatch, hay muchas otras mejoras y modificaciones al juego, y aquí están todas ellas:

● 73 nuevos skins

● 1 nuevo mapa: Hanamura

● 1 mega paquete de 20 héroes gratis

● 2 nuevos personajes, Genji y uno más que será revelado mañana



publicidad



● Completa actualización de la tienda

● Sprays

● Banners

● Líneas de voz de personajes

● Nexus Challenge 2.0

● Hasta 70 loot boxes gratuitas

● Sistema de avance completamente renovado

● Mastery taunts desbloqueables al nivel 10

● Nuevos retratos de héroes

● Estadísticas de victoria/derrota dentro del juego

● Emojis para el chat

● Nuevo sistema de moneda

Además de esto, el equipo de desarrollo de Heroes of the storm están trabajando para que una vez instalada la versión 2.0 del juego, lleguen eventualmente también un nuevo sistema de rotación de mapas para el juego competitivo, chat de voz dentro del juego y otras mejoras de interfaz gráfica. Si juegas Heroes of the Storm debes estar bastante emocionado por toda esta montaña de cosas nuevas, si no ¿qué estás esperando?