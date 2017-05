Este es el torneo que definirá al mejor equipo de League of Legends en toda Latinoamérica

El fin de semana pasado la locura del Mid Season Invitational llegó a su fin, SK Telecom T1 se coronó campeón —una vez más— y mostró la supremacía Coreana en League of Legends, pero para los fans esto no es suficientes. Aunque los 13 equipos de las regiones más importantes de este eSports compitieron entre sí, la sed de los aficionados clama por más encuentros y la resolución a profundas rivalidades que se han gestado a lo largo de los años.

En lo que la temporada de clausura se League of Legends comienza y como un aperitivo antes de continuar el camino hacia el “Worlds”, Riot presenta la serie de torneos interregionales; Rivales de la grieta. Un total de 5 torneos en los que los mejores equipos de las 13 regiones se enfrentarán a sus rivales más cercanos.



Regiones unidas por la supremacía

Cada uno de estos torneos tendrá sus propias reglas, formato y número de participantes, pero el elemento común es que no enfrentará equipos de la misma región, sino que los emparejará contra los equipos de regiones rivales:

● Norteamerica vs Europa

● Comunidad de Estados Independientes vs Turquía

● Sureste de Asia vs Oceanía vs Japón

● Corea del Sur vs LMS vs China

● Latinoamérica Norte vs Brasil vs. Latinoamérica Sur

Los torneos tendrán lugar el primera semana de julio —3 al 9 de julio— y los equipos que participarán serán aquellos con las mejores posiciones en el último torneo regional, es decir, los finalistas de los torneos de apertura.

Latinoamérica Wars: Nortes vs Sur

Latinoamérica estará presente en Rivales de la Grieta con 6 equipos representando a 3 regiones que dividen todo el continente: Norte, Sur y Brasil. Del 5 al 8 de julio la ciudad de Santiago en Chile será testigo de la disputa que por primera vez hará que las fuerzas de eternos rivales se unan por conseguir la gloria de su región.

Los equipos que representarán a cada liga son los siguientes:

Latinoamérica Norte (LLN)

● Lyon Gaming

● Just Toys Havoks

Brasil (CBLOL)

● Keyd Stars

● RED Canids

Latinoamérica Sur (CLS)

● Isurus Gaming



● Furious Gaming