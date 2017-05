Estas son todas las cosas nuevas que incluye Ultra Street Fighter II para Nintendo Switch

El juego recientemente incluido en el salón de la fama de los videojuegos Street Fighter II ha tenido muchas versiones en su paso por diferentes consolas, pero ninguna ha estado más enriquecida que la del proximo lanzamiento para Nintendo Switch, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers.

Además de los clásicos dos modos, versus y arcade, la “versión definitiva” de este juego, además de contar con gráficas HD, llega a la consola híbrida con varias sorpresas bajo la manga.

El Street Fighter II definitivo

● Buddy Battle: en el juego original solo había una forma en la que dos jugadores jugarán: un personaje contra otro. En esta versión, el Buddy Battle es un modo cooperativo en el que ambos jugadores enfrentan a la inteligencia artificial.

● Online Play: algo básico para cualquier juego de peleas actual, el modo online no existía en 1991, año en el que Street Fighter II originalmente fue lanzado, y debíamos tener siempre una persona más si queríamos variar el reto, afortunadamente el internet hace que hoy podamos jugar este título con más personas sin necesidad de tenerlos cerca físicamente.

● Fight Requests: bajo una alerta con el ya clásico "Here Comes a New Challenger!" serás capaz de aceptar y enviar retos a otros jugadores en el modo online tanto como en el wireless local.

● Replays: serás capaz de ver la repetición de tus peleas al final de estas, no se ha especificado si éstas podrán compartirse en redes sociales o algo similar.



● One-button special mode: de la misma forma que el modo seguro de Mario Kart 8 Deluxe ha permitido que jugadores inexpertos disfruten del juego sin frustrarse, Ultra Street Fighter II en su versión para Switch incluye un modo en el que puedes activar movimientos especiales con solo presionar un botón.

● First-Person Mode: algo nunca antes visto en un juego de esta saga, el modo 'Unleash! Ha DO ken' te permite avanzar por varios niveles enfrentando hordas de enemigos en primera persona ejecutando los ataques insignia de Ryu, el protagonista.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers estará disponible para Nintendo Switch por fin este mes, el 26 de mayo para ser exactos. ¿Lo esperas?