El trailer de un videojuego es tan bueno que acaba de ser nominado al Oscar

Un videojuego acaba de ser nominado a un premio Oscar de la Academia, todos sabíamos que tarde o temprano iba a suceder, muchos incluso apostaron a títulos específicos que por su detalle y calidad narrativa merecen ese y otros premios, sin embargo pocos pudieron prever acertadamente cuál sería el primer juego de video en ser nominado a un premio Oscar. No se trata de una superproducción, ni un juego de franquicia poderosa, se trata de Everything, un juego indie de simulación que fue lanzado hace un par de meses.

Everything fue desarrollado por el artista Irlandés, David O'Reilly, quien, mediante una publicación de Twitter confirmó que el trailer de 11 minutos de su juego había calificado a la categoría de mejor cortometraje animado. Este video ya había obtenido el premio del jurado dentro del festival de cortometrajes de Viena, en la categoría de animación.



Cool: Everything just qualified for an Academy Award, making it the first time this has happened to a game/interactive project pic.twitter.com/5SQVD9s960

— David OReilly (@davidoreilly) June 7, 2017