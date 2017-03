El torneo mundial más deprimente de los eSports: Halo World Championship 2017

El fin de semana pasado se disputó por fin la final del torneo mundial de Halo, 12 equipos atravesaron diferentes etapas clasificatorias para llegar a este evento que disputaba $1 millón de dólares en premios, siendo tan solo el primer lugar acreedor a una suma de $500 mil dólares.

Aunque está claro que Halo no es un eSport que reúna las cantidades masivas de espectadores que logran videojuegos como League of Legends o Counter Strike, es una franquicia muy querida con una base de fans bastante fieles. Uno esperaría que siendo un evento oficial de tal importancia, la organización cumpliria con ciertos estandares. El Halo World Championship de este año dejó a toda la comunidad hablando de él, pero no de forma positiva.



El torneo del millón de dólares

Este año la sede del campeonato mundial —o simplemente “Worlds”— tuvo lugar en el ESL América Campus de Burbank, California. Desde que la ubicación fue revelada en febrero pasado, la comunidad reaccionó negativamente pues se consideró que no es un buen lugar para este tipo de eventos.

Llegado el día, la decepción de los asistentes y jugadores fue inmediata, algunos usuarios de twitter incluso comenzaron a compartir fotografías para evidenciar la poca asistencia y la mala organización del evento.



Halo Festival

A pesar de los reportes iniciales, hubo quien defendió el campeonato acusando a otros usuarios de estar eligiendo las fotos más tendenciosas y menos atractivas, subiendo a su vez imágenes donde se muestra una ligera mejoría en cuanto a asistencia y calidad.



Sin embargo esto no frenó las duras críticas que recibió la Electronic Sports League, pues más que un torneo donde los mejores del mundo se enfrentan entre sí, parecía un festival menor dedicado al juego de video.

Mexico > Estados Unidos

Desde la perspectiva de los participantes, la gota que colmó el vaso no fue la poca asistencia o el lugar poco apto para un evento de eSports como este, lo verdaderamente escandaloso fue la poca seriedad y el trato descuidado a los ciber atletas. Además de no contar con espacio para que los jugadores pudieran disfrutar de los encuentros de otros equipos varios jugadores informaron también vía Twitter que la atención que recibieron del staff fue descuidada al grado de hacerlos esperar mucho tiempo para comer.



In case you guys are wondering. All the fire marshals and ESl staff are taken care of for lunch. Players have to wait pic.twitter.com/YP0TqaIXT0

— Ninja (@Ninja_TB) March 25, 2017