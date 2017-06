El Super Nintendo Classic Edition es una realidad

Los amantes de Nintendo y de la era dorada del gaming en 16 bits recibieron esta mañana una noticia que los alegra tanto como les preocupa, Nintendo hizo oficial la existencia de una versión miniatura del Super NES, consola que marcó la década de los 90s.

Después del avasallador éxito del NES mini, lanzar una versión miniatura de su sucesora parecía simple lógica, y así fue. Después de rumores que se dispararon por la filtración de patentes que indicaban este lanzamiento, el dia de hoy mediante un tuit, fue confirmado desde la cuenta oficial de Nintendo que el SNES Classic Edition — o Mini SNES, como todos le vamos a decir— será puesto a la venta el próximo 29 de septiembre.



Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 26, 2017