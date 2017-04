El público le dio a Overwatch un premio Webby

La semana pasada te platicamos que uno de los cortos animados de Overwatch había conseguido una nominación en los premios Webby a lo mejor del contenido en internet. The Last Bastion, animación que cuenta la historia del robot que podemos controlar en el juego, fue nominada a mejor guión de video junto con Honest Trailers, Great Performers, Save Our Snowmen y Last Week Tonight with John Oliver.

Sin embargo la emotiva animación de Overwatch no ganó este galardón, siendo Great Performers de L.A. Noir quién se llevará el premio de esta categoría.



Sin embargo Overwatch no se fue con las manos vacías, The Last Bastion fue elegido por la gente, es decir merecedor del “People's choice” en la misma categoría, mejor guión de video. Aunque los ganadores de los premios ya fueron anunciados, la ceremonia de premiación podrá ser vista hasta el próximo 16 de mayo a través de YouTube.