El productor de ARMS cree que un juego con control de movimiento puede ser un eSport exitoso

Cuando parecía que la industria de los videojuegos se había desencantado por fin de los controles de movimiento, el Nintendo Switch demostró que aún hay cabida para este tipo de tecnología, no solo implementando en los controles de la consola sino que los hizo más sensibles y dinámicos.

¿Pero, son lo suficientemente buenos como para jugar a nivel competitivo? El productor de ARMS la nueva ip de Nintendo próxima a lanzarse, Kosuke Yabuki cree que si.

“En nuestro equipo, cuando queremos jugar una partida rápida varias veces comenzamos con los controles de botones, pero cuando las cosas se ponen serias optamos por los controles de movimiento”

Según lo observado durante el primer Global Testpunch —la beta abierta del juego— jugar con los controles de movimiento activados ha resultado en mejores resultados y un juego más preciso con el único contra de perder un poco de movilidad en comparación con los controles analogos.

Sabrá Nintendo manejarse en el terreno de los eSports

Durante su entrevista con la revista TIME, Yabuki habló del potencial de ARMS en los eSports:

“Sería genia que ARMS se volviera un eSport, pero no está claro si Nintendo vaya por ese camino. Aún no tenemos ninguna certeza de si el juego será un éxito con la gente, ya veremos cómo es recibido, pero si llegamos por esa ruta podremos ver de que es capáz Nintendo en el terreno de los deportes electrónicos. “



Podrás jugar con Twintelle este fin de semana

Este fin de semana el periodo de prueba conocido como Global Test Punch se repetirá este fin de semana para que todos los poseedores de un Nintendo Switch puedan jugar el nuevo título por al menos un par de horas en los siguiente horarios:

● 3 de junio – 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. PT

● 4 de junio – 5:00 a.m., 11:00 a.m. PT

Pero eso no es todo, un personaje que originalmente no estaba planeado para ser lanzado con la beta abierta de ARMS tuvo tan buena recepción después de sus trailers de lanzamiento, que Nintendo decidió incluirla en el Global Test Punch, estamos hablando de Twintelle, la estrella de cine dentro del juego que en lugar de luchar con sus brazos utiliza su exótico cabello.



This just in: The silver screen queen, Twintelle, is joining the battle in round two of the #ARMS Global Testpunch! pic.twitter.com/PJGEa2HDut

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2017