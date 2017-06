El primer mapa de la expansión rusa de Battlefield 1 llegará 1 mes antes

Uno de los nuevos mapas para el DLC de Battlefield 1 “In the Name of the Tsar”, enfocado en el ejército ruso, llegará un mes antes que el resto del contenido, según anunció el desarrollador del juego DICE.

“In the Name of the Tsar” será lanzado en septiembre, pero el mapa Lupkow Pass llegará un mes antes, en agosto para los propietarios del Premium Pass de Battlefield 1. El extenso mapa boscoso cubierto de nieve parece ser uno de los territorios más grandes del juego contando con 7 puntos de captura de puntos y una vía de tren que corta el territorio por la mitad.



Las noches de Nivelle

Agosto aún está a más de un mes de distancia, pero los jugadores de Battlefield 1 tienen por fin material con que esperar hasta ese momento pues, el día de ayer DICE lanzó la esperada actualización de junio en la que llega el primer mapa nocturno, Noches de Nivelle, así como algunos cambios en las dinámicas de armas, equipo, vehículos y mapas.

Nivelle’s Night ya está disponible para todos los poseedores del Premium Pass o el They shall not pass.