El modo historia de FIFA 18 no llegará a Nintendo

Una de las innovaciones más importantes en la historia de los juegos de FIFA fue la inclusión de una campaña para 1 jugador en modo historia: “The Journey”. Durante este modo de juego —titulado “El trayecto” en español— EA Sports nos puso en la piel de Alex Hunter, un joven de 17 años con talento para el fútbol, mientras recorremos su carrera hasta llegar a jugar en cualquier equipo de la Premier League. Según lo declarado en la conferencia de prensa de la compañía en el marco del E3, este modo de juego vuelve en FIFA 18 continuando la historia de Alex.

Sin embargo, no todas las versiones de FIFA 18 tendrán este aclamado modo de juego, tal como sucedió con FIFA 17, la edición de este año estará disponible para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, y después de varios años de ausencia, la nueva consola de Nintendo, el Switch. El modo de juego The Journey es exclusivo de las consolas de nueva generación, pero tampoco llegará al Switch.



publicidad





Con todos menos conmigo

La razón de esto es muy sencilla, desde el juego pasado, FIFA está construido con el motor gráfico Frostbite en sus versiones para PC, Xbox One y PlayStation 4, sin embargo la versión para Switch fue elaborada con un motor gráfico personalizado. El productor del juego Andrei Lazaresco, dijo al respecto:

"The Journey funciona con Frostbite. Cuando vimos la plataforma (Nintendo Switch) y sus increíbles características, tomamos la decisión de utilizar el motor interno. No es que no puedas introducir a Frostbite en ella. Es sólo que sentimos que el motor interno podría mejorar la experiencia. Yo tomaría esto como una experiencia diferente de FIFA en una plataforma distinta".