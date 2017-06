El evento veraniego de Heroes of the Storm ya está aquí

El evento de verano de Heroes of the Storm ya tiene nombre y fecha. “Salió el sol, armas listas “ comenzó de manera formal esta semana y abarcará un periodo del 27 de junio al 28 de julio. Aunque no se agregó ninguna mecánica de juego nueva, durante este periodo todas las loot boxes —salvo las loot boxes de personajes— tendrán la posibilidad de obtener skins, monturas, retratos, emojis y sprays. Estas son las clases de artículos que encontrarás durante este evento en Heroes of the Storm:

● Diseño legendario: Tychus en tanga

● Diseño legendario: Tychus cañonazo de agua

● Diseño épico: Tracer chapuzón

● Diseño épico: puntos bikini

● Montura épica: tabla de surf

● Montura épica: tabla de surf con mordida de tiburón



Guardianes de la bahía y el nexo

Siguiendo con la temática veraniega una nueva contienda llega, del 30 de junio al 6 de julio “Fiesta de ganchos” te pondrá en un combate entre dos equipos completamente conformados por Puntos en su skin de bikini, con el objetivo particular de conseguir 20 muertes atrapando con el gancho a los oponentes del otro lado de la piscina.